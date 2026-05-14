Image: Aris Suwanmalee G / Shutterstock やっぱ日本は動きまくってるよね…。数百万年前、いま皆さんがいる場所は、まったく違う緯度に位置していました。その部屋がある土地は、現在の場所にたどり着くまでに、何千キロもの距離を移動したそうです。新しいデジタルツールを使えば、地球の歴史に沿ってその壮大な旅を振り返ることができますよ。3億2000万年の移動の歴史をさかのぼれるサイ