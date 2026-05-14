新日本プロレスジュニアの祭典「ベスト・オブ・ザ・スーパージュニア（ＢＯＳＪ）」が１４日の後楽園大会で開幕。前年度覇者の藤田晃生（２３）がフランシスコ・アキラ（２６）を下し連覇へ好発進した。前日１３日に行われた全体記者会見で乱闘を繰り広げたアキラとの初戦は、互いにブレーキを踏まない命知らずな攻防の連続となった。場外に設置したテーブルへのジャーマンを狙った藤田は、脱出を許すと鉄柱に頭を打ち付けられ