本拠地ジャイアンツ戦米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、本拠地ジャイアンツ戦に先発登板し、7回4安打8奪三振2四球無失点と好投。チームも4-0で勝利し大谷は3勝目を挙げた。米データ分析会社は、近代野球において大谷以外成し遂げていない唯一無二の事象を紹介している。大谷はジャイアンツ打線を圧倒。今季最長タイとなる7回を無失点で投げ抜いた。この試合で投球回は44回となり、規定に到達。防