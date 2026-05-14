ヒュルツェラー監督がリーズ戦に向けた会見で明かしたイングランド・プレミアリーグのブライトンは5月14日、同17日に行われるリーズ・ユナイテッド戦に向けた定例会見を実施した。ファビアン・ヒュルツェラー監督が出席し、日本代表MF三笘薫の状況について話した。三笘は9日に行われたリーグ第36節のウォルバーハンプトン戦にスタメン出場したが、後半10分に左サイドのライン際でボールを胸トラップした後、加速しようとしたと