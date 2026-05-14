タレントのホラン千秋（37）が14日、都内で行われた映画『Perfume“コールドスリープ”-25 years Document-』前夜祭！舞台あいさつつき上映会に登壇。10代前半で出会ったPerfumeへの愛を語った。【写真】Perfume愛が止まらない！笑顔でPerfumeポーズを決めるホラン千秋ホランはPerfumeとの出会いについて「24、25年前の結成直後から、事務所が同じでオーディションやレッスンを一緒に受けたりして、運命のはからいによって出会