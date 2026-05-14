◇プロ野球セ・リーグ DeNA0-0中日(14日、横浜スタジアム)中日の村松開人選手が好プレーで会場を驚かせました。壮絶な投手戦が繰り広げられ延長12回まで続いた試合は、DeNAの攻撃で先頭打者の宮粼敏郎選手のバウンドした難しい打球を村松開人選手が素手でキャッチ。すぐさま一塁に送球しアウトに仕留めました。リプレー検証のため球場では村松選手の華麗なプレーが何度も流れます。結果は変わらずアウトとなりました。