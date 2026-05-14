楽天３−０オリックス（パ・リーグ＝１４日）――楽天が連敗を５で止めた。一回、辰己涼介の犠飛で先行し、三回に太田光の２点適時打で加点した。ウレーニャは４月１８日以来の２勝目。オリックスは打線が振るわず。◇ロッテ５−３日本ハム（パ・リーグ＝１４日）――ロッテが連敗を３で止めた。一回、佐藤都志也の２ランなどで先制し、六回の西川史礁のソロなどで突き放した。西野勇士は２季ぶりの勝利。日本ハムは九回の追い