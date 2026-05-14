日本テレビ「ぐるナイ」の人気企画「グルメチキンレース２７ゴチになります！」が１４日に放送された。冒頭で倉科カナ（３８）が前回に２２万６８００円を初自腹となったことが話題になると、敗因を分析した結果「佐野（勇斗）くんが原因なんですよ」と指摘。前回、佐野から対決時に小声で「ここ…高いですよ」と言われたと明かし、そのため「鵜呑みにして全部高くしたら、あんなに誤差出て。ハメられたんですよ！」と抗議し