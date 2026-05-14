食品大手のカゴメは、中東情勢の影響でインクの調達が不安定になっているとして、主力商品の「ケチャップ」のパッケージを変更すると正式に発表しました。パッケージのデザインが変更されるのは、「カゴメトマトケチャップ」の180グラム、300グラム、500グラムの3種類です。これまでは、白を背景に赤いトマトがたくさん描かれていましたが、トマトのイラストを減らし、中身が見える透明の部分を増やします。中東情勢の緊迫化で、ナ