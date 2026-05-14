カーティス・ヤーヴィン著／大野和基訳『ネオ君主論――民主主義の敗北とテック右派の時代』（PHP研究所）が6月9日に発売される。 【写真】『ネオ君主論――民主主義の敗北とテック右派の時代』書影 本書は、第二次トランプ政権の誕生以降、米国で急速に存在感を強めている「テック右派」の思想的支柱として注目されるカーティス・ヤーヴィンが、自らの「暗黒思想」を日本人に