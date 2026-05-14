◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ０―０中日＝延長１２回＝（１４日・横浜）ＤｅＮＡが中日に延長１２回の末、スコアレスの０−０ドロー。８投手が登板し、ゼロ封リレーを披露したが、打線の援護なく引き分けとなった。今季から先発に転向した入江大生投手（２７）が今季４試合目の先発で、自身プロ入り後最長の６イニングを投げ、２安打無失点、９奪三振と完璧な投球を披露した。打線の援護がなく、先発初勝利こそお預けとなっ