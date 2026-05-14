【ワシントン共同】米商務省が14日発表した4月の小売売上高（速報値、季節調整済み）は、前月比0.5％増の7570億8500万ドル（約120兆円）だった。市場予想並みで、プラスは3カ月連続。ガソリンスタンドが2.8％増と大きく伸びた。原油高でガソリン価格が上昇した影響とみられる。月ごとの変動が大きい自動車・同部品を除いた売上高は0.7％増だった。