サッカーのU―17（17歳以下）女子アジア・カップは14日、中国の蘇州で準決勝が行われ、日本はオーストラリアに4―0で快勝し、17日の決勝に進んだ。前半3分にオウンゴールで先制し、栗田七海（日テレ東京Vメニーナ）らの得点で突き放した。U―17女子ワールドカップ（W杯）出場を既に決めている。（共同）