◇セ・リーグDeNA0―0中日（2026年5月14日横浜）DeNAが打線の援護がない中、見事な投手リレーで中日と引き分けた。先発の入江は6回2安打無失点の快投。先発でのプロ初勝利はならなかったが、きっちり役割を果たした。ただ、7回に2番手で登板したルイーズが2死から土田のヘルメットに死球を当て、危険球退場になるアクシデント。球場が騒然とする中、緊急登板した坂本が加藤を打ち取り、無失点で切り抜けたのが大きかっ