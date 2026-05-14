◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ０―０中日＝延長１２回＝（１４日・横浜）息の詰まるような投手戦は、３時間４５分の熱戦の末、引き分けに終わった。中日の引き分けは、今季３８試合目で初めてとなった。先発したカイル・マラー投手は、今季３度目の先発で７回４安打無失点、４奪三振と好投した。要所を締めて、試合を作った。７回に２死二塁のピンチを招くも、代打・ビシエドを遊ゴロに打ち取り、ガッツポーズ。息の詰まる投