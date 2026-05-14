バンダイスピリッツは、2015年放送開始の『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ』より「METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ ガンダムバエル [Re:Coordinate]」(19,800円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて5月15日16時より予約受付開始、2026年10月発送予定。「METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ ガンダムバエル [Re:Coordinate]」(19,800円)「METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ ガンダムバエル」が彩色の色調