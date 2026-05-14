愛知県清須市で14日午前、自転車に乗った10代後半くらいの女性が乗用車にはねられ、意識不明の重体となっています。警察と消防によりますと、14日午前11時15分頃、清須市下河原の丁字路で「車と自転車の交通事故」と119番通報がありました。直進する乗用車と自転車が出合い頭に衝突し、この事故で自転車に乗っていた10代後半くらいの女性が病院へ搬送されましたが、意識不明の重体となっています。乗用車を運転していた近