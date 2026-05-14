【新華社北京5月14日】中国の李強（り・きょう）国務院総理は14日午後、トランプ米大統領に同行して訪中した米国ビジネス界の代表らと北京の人民大会堂で会見した。アップル、エヌビディア、メタなどの企業やニューヨーク証券取引所の責任者が出席した。