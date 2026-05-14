貴州省黔東南ミャオ族トン族自治州の西江千戸苗寨風景区の駐車場にある充電スタンドで給電中の新エネルギー車。（資料写真、貴陽＝新華社配信／賈螭）【新華社貴陽5月14日】中国貴州省では5月に入り、夏でも冷涼な自然環境を生かした「避暑文化・観光経済」が早くも始動した。黔南（けんなん）プイ族ミャオ族自治州三都シュイ族自治県や雷山県などでは、「クール」な資源を「ホット」な産業に転換する取り組みが進んでいる