高岡市の40代の男性が、SNSのメッセージで暗号資産を買えばもうかると持ち掛けられ、3000万円あまりをだまし取られたことがわかりました。高岡警察署によりますと、被害にあった男性は、去年12月にSNS上で知り合った 女性名のアカウントから投資話を持ちかけられ、100万円あまりの暗号資産を指定されたアドレスに送金しました。翌日に利子が1万8000円振り込まれたことで話を信じた男性は、さらにことしの1月にかけて合わせて