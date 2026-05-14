昨夜、魚津市で道路脇の樹木や竹林を焼く火事が相次ぎました。いずれも火の気のない場所で起きていて、警察は不審火の可能性もあるとみて火事の原因を調べています。警察や消防によりますと、きのう午後9時8分ごろ、魚津市湯上の竹林で火事に気付いた人から110番通報がありました。その9分後の午後9時17分には、竹林からおよそ750メートル離れた魚津市宮津で「家の近くの木が燃えている」と消防に通報がありました。いずれも