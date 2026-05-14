◇プロ野球セ・リーグ DeNA0-0中日(14日、横浜スタジアム)DeNAが中日との戦いで延長12回まで勝敗がつかず引き分けとなりました。この日は、今季から再び先発に転向した入江大生投手が4度目のマウンドに登板。初回は、村松開人選手からヒットを許しましたが、2つの三振を奪います。すると2回と3回を3者凡退に抑えるなど上々の立ち上がりを見せます。しかし4回には、1アウトからヒットと四球とデッドボールを与え満塁のピンチを背負