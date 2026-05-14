◇プロ野球セ・リーグ DeNA0-0中日(14日、横浜スタジアム)両軍好プレーがとびだし試合は白熱。中日はDeNAとの延長12回で決着がつかず引き分けとなりました。3回に2アウト3塁と先制のピンチを背負うと、ヒュンメル選手がマラー投手の4球目を右中間に飛ばします。落ちるかと思われましたが、ライトのカリステ選手が爆走でボールをキャッチしました。対してDeNAは6回1アウトの場面で村松開人選手がレフト後方に打球を飛ばすも佐野恵太