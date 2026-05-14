栃木県上三川町の住宅に複数人が押し入り、住人の女性がバールのようなもので殴られて死亡した事件で、警察は事情を聴いていた16歳の少年を逮捕しました。【映像】事件現場付近の様子捜査関係者によりますと、16歳の少年は上三川町の住宅に押し入り、富山英子さん（69）を殺害した強盗殺人の疑いがもたれています。英子さんの息子2人もバールのようなもので殴られて頭などにけがをしています。警察によりますと、少年は事