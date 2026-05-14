老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、65歳の誕生日の前に自己都合退職した場合、失業給付（雇用保険）はどのくらい受け取れるのかについて解説します。Q：65歳の誕生日の前月に自己都合退職した場合、