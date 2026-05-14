ひらがなを並び替えてある単語を作る「アナグラムクイズ」！文字を入れ替えるだけで、あっと驚くほど別の言葉が見えてくるのがこのクイズの醍醐味です。日頃使っている脳の違う部分を刺激して、リフレッシュしてみませんか？ 制限時間は1分！ 集中して考えてみましょう。問題：「つ ん い す ぶ さ」次のひらがなを並び替えてできる単語を考えてみましょう。つ ん い す ぶ さヒント：最後の文字は「つ」答えを見る↓↓↓↓↓正解