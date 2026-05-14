「ハルメク生きかた上手研究所」の調査によると、50〜83歳女性で犬猫いずれかを飼育している割合は16.4％。これから飼いたいと思っている人も一定数存在し、「犬を飼いたい」人は17.9％、「猫を飼いたい」人は10.7％います。また、50代ではそれぞれ25.8％、18.0％と、上の世代より高い結果となっています。50代から「動物を飼いたい」と思う人は、意外と多くいます。ただ、動物を飼うのは幸せなことがある分、大変なこともいろいろ