結婚式の新郎新婦紹介で「お二人はお友達のご紹介で知り合い……」と聞くと、その“お友達”はAIくんか、はたまたマッチングアプリ運営者か……そんないらぬことを考えるようになった現代の結婚式。昭和や平成のころのように、合コンやリアルパーティーで知り合う仲とどう違うのか、思いをはせたことはありませんか。【マンガ】不倫や浮気ではない？「既婚者マッチングアプリ」に沼る夫の言い分と、妻が「決断したこと」マチアプ婚