子どもの頃、「今日の放課後は職員会議があるので、早く帰りましょう」というアナウンスを聞いたことはありませんか？ 先生たちが全員集まって、一体何を話しているのだろうと不思議に思ったことがある人もいるのではないでしょうか。また、保護者になってからも、学校に電話をした際に「あいにく今は会議中で……」と言われ、その実態が気になっている方も多いはず。今回は、職員会議の仕組みや内容について、現役の小学校教師で