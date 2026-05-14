新潟市に住む女性が現金1000万円をだまし取られる特殊詐欺被害があり、“受け子”とみられる住所不定・無職のマレーシア国籍の男が14日、逮捕されました。警察によりますと、被害にあったのは新潟市中央区に住む70代の女性です。ことし3月6日～18日までの12日間に容疑者の男はほかの人物と共謀し数回にわたり、共謀者が女性の自宅や携帯電話に「犯罪に関与している疑いがかけられているため、（女性の）口座に入ってい