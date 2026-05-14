Iカップの豪快バストを武器に活躍する現役薬剤師グラドル・三橋くんが、初写真集「no lies」を5月15日に発売します。』初の写真集を発売する。今回の作品はデジタル補正を一切行わない無加工仕様で制作され、ありのままの姿を収めた意欲作となっています。発売を記念し、17日には東京・書泉ブックタワーでイベントも開催予定です。【写真】ピタピタニットでバストライン強調？現役薬剤師のIカップグラドル・三橋くん撮影は2025年