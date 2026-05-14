部下を追い詰める言動があっても、パワハラではなく「指導」として見過ごされてしまう職場は多く存在するでしょう。漫画家の吉谷光平さんが描く漫画『今どきの若いモンは』からの抜粋エピソード『パワハラを断じて許さない課長の話』は、そんな職場の闇に鋭くメスを入れる作品です。【漫画】『パワハラを断じて許さない課長の話』（全編を読む）物語は、家入店長が部下の前田と対峙する緊迫した場面から始まります。自らの夢を追い