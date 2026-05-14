中国と国連教育科学文化機関（ユネスコ）は5月13日、「戦略的協力の強化に関する覚書」に調印しました。この「覚書」は五つの部分から構成され、中国とユネスコが積極的に実務協力を拡大し、習近平国家主席が提唱したグローバル発展イニシアチブ、グローバル安全保障イニシアチブ、グローバル文明イニシアチブ、グローバルガバナンス・イニシアチブを共に実践しながら、文明の相互交流と学習を推進し、共に手を携えて人類運命共同