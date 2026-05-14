元キャバクラ嬢で実業家の愛沢えみりさんは5月14日、自身のX（旧Twitter）を更新。無関係と思われるニュースを引用し、自社商品の発送遅延を謝罪しました。【投稿】愛沢えみりの“便乗”ポストに賛否「ポテチ屋さんだったの？」愛沢さんは「カルビー『ポテトチップス』パッケージが白黒に…ナフサ高騰の影響か」というニュースを引用し「弊社にも影響が出ており、現在一部商品の発送に遅延が発生しており、現在製造元とも相談しな