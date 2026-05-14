“高級×コンパクト×高性能”を先取りしたトヨタの挑戦2026年の現在、トヨタは「GRヤリス」や「GRカローラ」、さらに「LBX MORIZO RR」のように、小さなボディへ本格的な走行性能を凝縮したモデルで注目を集めています。特にLBX MORIZO RRは、コンパクトサイズでありながら高級感まで追求した存在として話題になっており、「小さくても贅沢で速いクルマ」という価値観が、以前より自然に受け入れられる時代になりました。【画