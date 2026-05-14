俳優・佐奈宏紀の1st写真集『佐奈宏紀1st写真集 夢中』が、7月3日にKADOKAWAより発売される。あわせて、発売記念イベントの追加開催と新たな先行カットの公開が発表された。 【画像】佐奈宏紀1st写真集「懐かしい感じ」の追加先行カット 佐奈はミュージカル『刀剣乱舞』シリーズ（後家兼光役）、舞台『WIND BREAKER』（梅宮一役）、地球ゴージャス 三十周年記念公演『儚き光のラプソディ』などに出演し、