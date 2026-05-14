部活動の遠征に向かっていた高校生が死傷したマイクロバスの事故を受け、三重県は14日、県内の学校の調査を行うと発表しました。一見三重県知事：「県立学校と私立学校で、今どんな形で部活の輸送をするか。県立高校は運動部が660、文化部は607、合わせて1260くらいあります」今月6日に福島県で遠征途中だったソフトテニス部の高校生ら21人が死傷した事故を受け、三重県の一見知事は県立・私立の高校など104校を対象に、部活動