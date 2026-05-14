5月14日、任期満了に伴う新潟県知事選挙が告示され、届け出順にいずれも無所属で現職の花角英世さん（68）、新人の土田竜吾さん（38）、新人の安中聡さん（48）の3人が立候補を届け出ました。 新潟市中央区の万代シテイで第一声を上げたのは無所属で新人の安中聡さん。 【無所属・新人安中聡 候補】 「柏崎刈羽原発を停止する。そして廃止する。そのことをしっかりと理解していただいて、私に投票していただくべく、選挙戦戦