5月14日、任期満了に伴う新潟県知事選挙が告示され、届け出順にいずれも無所属で現職の花角英世さん（68）、新人の土田竜吾さん（38）、新人の安中聡さん（48）の3人が立候補を届け出ました。 新人の土田竜吾さんは14日朝、新潟駅南口で第一声を上げました。 【無所属・新人土田竜吾 候補】 「新潟のことは、新潟県民が決める。この当たり前を取り戻す。地方自治を守るための戦い。皆さんの声を受け止めて新潟県政を前に進め