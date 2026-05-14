アメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席による首脳会談が開かれ、台湾問題をめぐり習主席が「独立に反対する」趣旨の発言をしたと報じられた。会談後、トランプ大統領は台湾問題に関する記者からの問いかけに答えなかった。ナゼなのか、「みんなのギモン」で徹底解説する。◇日本時間の午後2時すぎ、トランプ大統領は習主席とともに世界遺産の「天壇公園」を訪れた。トランプ大統領「素晴らしい、素晴らしい場所だ