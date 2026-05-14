5月14日、任期満了に伴う新潟県知事選挙が告示され、届け出順にいずれも無所属で現職の花角英世さん（68）、新人の土田竜吾さん（38）、新人の安中聡さん（48）の3人が立候補を届け出ました。 14日午前9時すぎ、現職の花角英世さんは多くの支援者が集まる中、新潟駅前で第一声を上げました。 【無所属・現職花角英世 候補】 「私は、この新潟を住んでよし、訪れてよしの新潟県にしたい。そういう思いで、この2期8年間取り組ん