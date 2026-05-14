お笑いコンビ・ブラックマヨネーズが司会を務めるＴＢＳ系「ニンゲン観察バラエティモニタリング」が、１４日放送された。歌うま企画「全国縦断ご当地カラオケモニタリング」のロケを、福岡県北九州市で実施。一般参加者に交じって、北九州出身の「１７５Ｒ」ボーカル、ＳＨＯＧＯが登場した。ＳＨＯＧＯは「地元にモニタリングが来るなら、僕が行くしかないなと。フィリピンのセブ島からやってまいりました」と自己紹介。