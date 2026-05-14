テレビ朝日の田中萌アナウンサーが爽やかな衣装ショットを公開した。１４日に自身のインスタグラムを更新し「今日の午後のＡＮＮニュースの衣装です」と、水色の長袖トップスに白のスカート姿のシンプルなコーディネートをシェア。「肌の粗を隠したくて会社にあったコンシーラーをトントンしまくったらとぅるんとなってハッピー笑」とつづった。にっこりしたショットにフォロワーは「なんかセレブ風なかんじ〜」「美しいな〜