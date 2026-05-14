俳優の中尾明慶が、１４日に自身のＳＮＳを更新。クールな表情の写真を６枚公開し「何が起きた？」「アンニュイでお願いしますと言われて、、、これはできたのだろうか？感想お願いします、、、」とつづった。この投稿には「イケメンすぎる」「すごくアンニュイです」「一瞬わからなかったです」「どこの韓国アイドルを間違ってフォローしたのかと思いました」「こういうテイストももっと欲しいです」「りいさちゃんの感想が