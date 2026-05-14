ボートレース下関の「ルーキーシリーズ第１０戦スカパー！ＪＬＣ杯争奪今村豊メモリアルプリンスカップ」は１４日、２日目を開催した。安河内鈴之介（２２＝福岡）は初日３、４着から迎えた２日目７Ｒは３コース発進。コンマ０７までスタートを踏み込むと、１Ｍは思い切りよく握ってまくり一閃。以降は独走態勢を築いた。５４号機は「いいグリップをしていた。安定板が付いても外れても全体的に普通よりも少しいい。タイム