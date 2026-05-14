◆大相撲▽夏場所５日目（１４日、両国国技館）新関脇・琴勝峰（佐渡ケ嶽）が、西前頭３枚目・王鵬（大嶽）を送り出して、２勝目を挙げた。「起こし上げて、起きたら中に入ろうと思っていた。すぐに引かなかったことが良かった」と振り返った。埼玉栄高の同期の王鵬との熱戦に「気合が入った。（番付を上げて対戦できることは）ありがたい」と話した。新関脇として迎える今場所だが、「（受けて立つなど）全然そんな立場では