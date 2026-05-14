ポンド売り反応、英国のストリーティング保健相が辞任＝ロンドン為替 「英国のストリーティング保健相が辞任」と報じられている。これを受けてポンド売り反応が広がっている。ポンドドルは1.3496レベルに安値を更新。ユーロポンドは0.8669レベルに高値を更新。ポンド円は再び213.30付近まで下落。 ストリーティング保健相はスターマー英首相の政治的ライバルとして知られている。保