日本時間２１時３０分に米輸入物価指数（4月）、輸出物価指数（4月）、新規失業保険申請件数（05/03 - 05/09）、小売売上高（4月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 輸入物価指数（4月）21:30 予想0.9%前回0.8%（前月比) 予想2.9%前回2.1%（前年比) 輸出物価指数（4月）21:30 予想1.0%前回1.6%（前月比) 予想5.9%前回5.6%（前年比) 新規失業保険申請件数（05/03 - 05/09）21: