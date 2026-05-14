住宅に何者かが押し入り、家族3人がけがをし、このうち女性1人が亡くなりました。防犯カメラにはバールのようなものを持った黒ずくめの男が映っていました。この事件で確保されたのは、16歳の少年でした。■「家族がバールで殴られた」女性は死亡14日午前9時半ごろに撮影された現場付近の防犯カメラの映像。上下黒の服を着た目出し帽姿の男の手には、バールのようなものが握られていました。この直後に事件は起きました。現場は栃