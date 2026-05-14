新日本プロレスは14日、後楽園ホールで「BESTOFTHESUPERJr.33」が開幕した。A組の連覇を目指す藤田晃生はフランシスコ・アキラを下し、苦戦しながらも白星発進となった。試合開始からアキラが額から出血。場外には机。5分すぎ、藤田がミサイルキックからトペコンヒーロ。10分すぎ、張り手も、アキラがハイキック、ラリアット。藤田もハイキック、原爆固めでカウント2。藤田は場外に置かれていた机にバワーボム。リング